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Общество1 февраля 2022 6:07

В Екатеринбурге на реконструкцию аэровокзала в «Кольцово» потратят больше 5 миллиардов

Изменения коснутся главного фасада, привокзальной площади и интерьера
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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При этом во время реконструкции аэропорт продолжит принимать самолеты международных рейсов

При этом во время реконструкции аэропорт продолжит принимать самолеты международных рейсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструкцию аэровокзального комплекса в «Кольцово» в Екатеринбурге потратят больше пяти миллиардов рублей. Еще 1,7 миллиарда из федерального бюджета пойдет на техническое оснащение пункта пропуска через государственную границу. Об этом рассказали представители аэропорта «Кольцово» на пресс-конференции.

Планы по изменению уральской воздушной гавани. Фото: проектная документация

Планы по изменению уральской воздушной гавани. Фото: проектная документация

Работы будут проводить в два этапа. Первый завершится к «Универсиаде-2023». Будет построен новый блок комплекса вдоль главного фасада. Таможенный контроль перенесут на второй этаж, изменят привокзальную площадь, схему движения транспорта на ней и терминал международных воздушных линий.

- Его целью станет увеличение пропускной способности международного сектора, - уточнили в пресс-службе «Кольцово».

Так изменится "Кольцово" через несколько лет. Фото: проектная документация

Так изменится "Кольцово" через несколько лет. Фото: проектная документация

Кроме того, планируют изменить интерьер аэропорта. В нем хотят отразить образ промышленного Урала. При этом во время реконструкции аэропорт продолжит принимать самолеты международных рейсов.

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