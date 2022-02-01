В Екатеринбурге приставы нашли машину должника под сугробом и изъяли ее

Автомобиль нашли в 300 метрах от дома должника. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли машину должника под сугробом и изъяли ее. Владелец давно не пользовался ей и авто занесло снегом. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист о передаче имущества финансовому управляющему, так как ведется банкротное дело в отношении должника, - говорится в сообщении.

Однако должник не приходил на прием к судебному приставу. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Должнику несколько раз приходило требование об исполнении решения суда.

Должник, заметивший пропажу авто, прибыл на прием к приставу. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Также приставы выезжали домой к должнику. Но он не открыл им двери. Тогда приставы начали осматривать придомовую территорию и близлежащие парковки. Они искали Skoda Octavia должника. Однако машину не было видно.

Тогда сотрудники ФССП осмотрели машины под сугробами, за руль которых давно никто не садился. Автомобиль нашли в 300 метрах от дома должника.

Skoda Octavia эвакуировали и передали представителю взыскателя. А должник, заметивший пропажу авто, прибыл на прием к приставу, где ему выдали требование о передаче ключей и документов от машины. Мужчина исполнил требование.