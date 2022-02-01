В одном из ТЦ Екатеринбурга нашли 2,3 тысячи пар контрафактной обуви

У предпринимателей запросили необходимые документы и сведения. Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбурге в одном из торговых центров нашли 2,3 тысячи пар немаркированной и контрафактной обуви. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

У обнаруженной обуви не было подтверждено таможенное декларирование. Кроме того, были нарушены правила маркировки. Помимо этого, таможенники нашли контрафактные товары. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются. У предпринимателей запросили необходимые документы и сведения.

- Таможенные органы проводят таможенный контроль в отношении иностранных товаров для подтверждения факта декларирования товаров, - объяснил заместитель начальника УТУ Михаил Пономарев.

Он отметил, что такие мероприятия обеспечивает легальность оборота обуви. Также эти меры защищают население от некачественных товаров.

Ранее, в декабре 2021 года, в Екатеринбурге специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили в местном магазине на улице Пехотинцев контрафактную спортивную одежду и обувь Nike, Reebok, Adidas, Puma. На товарах не было соответствующей маркировки, также у владельцев не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.