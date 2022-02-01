На Эльмаше «девятка» въехала в Subaru, которую отбросило на фуру

Авария произошла около дома № 15 по улице Фронтовых Бригад. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На Эльмаше водитель «ВАЗ2109» въехал в Subaru. Иномарку в свою очередь отбросило на припаркованную фуру. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу.

- Водитель автомашины «ВАЗ2109», выезжая с прилегающей территории направо, не предоставил преимущество водителю Subaru, который двигался по улице Фронтовых Бригад в сторону проспекта Космонавтов, - сообщили там.

Авария произошла около дома № 15 по улице Фронтовых Бригад. В ДТП пострадал водитель Subaru. Его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Водитель «ВАЗ2109» не предоставил преимущество Subaru. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Ранее в Нижнем Тагиле пьяный отец решил сел за руль своей иномарки Hyundai, прицепил к ней с помощью веревки снегокат, на который посадил сына и дочку. После чего кортеж помчал по улицам частного сектора. В какой-то момент их и заметили автоинспекторы, которые патрулировали территорию.

На водителя составили административный протокол за пьяное вождение, за это ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Также ему предстоит ответить за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, информацию об инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

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