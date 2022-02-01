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Общество1 февраля 2022 3:37

На Урале потеплеет до +1

В Екатеринбурге температура не будет пониматься выше 0 градусов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег

Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Свердловской области в начале февраля ждет потепление. В среду, 2 февраля, воздух прогреется до +1 градуса. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Во вторник, 1 февраля, погода будет облачной с прояснениями. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура будет достигать -2 … -7 градусов, в низинах он будет доходить до -14 градусов. Направление ветра ожидается южной четверти 4-9 метров в секунду.

В ночь на 2 февраля столбик термометра покажет -4 … -9 градусов, на крайнем севере -16 … -21 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1 … -4 градусов, на крайнем севере до -9 градусов. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на 3 февраля похолодает до -7 … -12 градусов, на севере до -17 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Днем воздух прогреется до 0 … -5 градусов, на крайнем севере до -10 градусов. Ветер будет южный 4-9 метров в секунду, днем порывы могут доходить до 15 метров в секунду.

При этом в Екатеринбурге в эти дни температура не будет подниматься выше 0 градусов днем. Будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег.

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