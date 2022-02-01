Полиция поймала в Екатеринбурге мужчину, укравшего электросамокат

Полицейские продолжают искать похищенный электросамокат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция поймала в Екатеринбурге мужчину, который украл элетросамокат. Об этом сообщает городское УМВД.

- Потерпевший пояснил полицейским, что неизвестный в ночное время проник в помещение офиса на улице Луначарского, где похитил принадлежащий ему самокат, - говорится в сообщении.

Заявление поступило стражам порядка 22 января. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Полиция завела дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Силовикам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Челябинской области. Он раньше не был судим. Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Сейчас он находится под стражей. Челябинцу грозит до пяти лет лишения свобоы.

Полицейские продолжают искать похищенный электросамокат. Также они проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее полиция в Екатеринбурге завела уголовное дело на 25-летнего жителя Верхней Пышмы, который пытался украсть патчи и крем для глаз в магазине «ЖизньМарт». Ему не дали это сделать две хрупкие сотрудницы торговой точки.

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