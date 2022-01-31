В Тавде загорелось кафе на Куйбышева

На место оперативно приехали пять единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде загорелось кафе «Бронзовый век» на улице Куйбышева. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 31 января в 13:01.

- На площади 400 квадратных метров повреждены: кровля, перекрытие, стены и внутренняя отделка кафе, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять единиц техники и шестнадцать человек личного состава. Огнеборцы локализовали и ликвидировали огонь в 13:20, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:30.

Напомним, что в Свердловской области полицейские помогли эвакуироваться жильцам горящего дома. Силовики зашли в задымленный подъезд. Младший лейтенант Зуев поднялся на верхние этажи. На лестничной площадке он заметил мужчину, который был уже без сознания.