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Общество31 января 2022 18:33

Начальник нижнетагильской полиции рассказал о схемах мошенничества сотрудникам УВЗ

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков. Фото:МУ МВД России "Нижнетагильское"

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков. Фото:МУ МВД России "Нижнетагильское"

Полковник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров рассказал работникам «Уралвагонзавода» о схемах мошенничества, которые распространены в регионе.

Приводя примеры, начальник пояснил, что чаще всего телефонные злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. С помощью психологических приемов и манипуляций, они заставляют жертву назвать реквизиты счетов, с которых после снимают деньги или берут кредиты.

Также Ибрагим Абдулкадыров рассказал о мошенниках, которые сообщают о совершении родственником серьезного ДТП или другого преступления, и под видом сотрудников правопорядка требуют передать деньги, чтобы не возбуждать дело.

Полковник посоветовал сотрудникам УВЗ, чтобы они не продолжали разговор с такими собеседниками, а также предупредили своих родных о них.

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