В Березовском пропал 75-летний дедушка с усами

В день пропажи пенсионер был одет в черную меховую шапку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Березовском пропал 75-летний Панов Василий Георгиевич. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 31 января 2022 года и не вернулся.

В день пропажи пенсионер был одет в черную меховую шапку, темно-зеленые штаны, черную куртку и черные ботинки.

Особые приметы:

Рост: 176 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: темно-зеленый

Цвет волос: седой с залысиной

Как пояснили в полиции города Березовского «КП-Екатеринбург», на розыск гражданина ориентированы наряды полиции, работающие в системе единой дислокации, а также дежурные части близлежащих и вышестоящего территориальных органов МВД России.

- По месту жительства пропавшего проведена работа следственно-оперативной группы. По имеющейся информации возможно гражданин Панов отправился в поселок Красногвардейский Артемовского района. Хотя родственники у гражданина Панова в поселке отсутствуют, его туда тянуло, так как он родом из данного поселка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОМВД России по городу Березовскому.

Мужчина вышел из дома 31 января 2022 года и не вернулся. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Панова Василия Георгиевича, просят сообщить ее по телефону 8 800 700-54-52, по номеру 112 или инфоргу Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83

Напомним, что в Екатеринбурге завершились поиски 84-летнего дедушки, который вышел из дома 27 января и не вернулся. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, а 30 января спасатели сообщили о том, что он умер.