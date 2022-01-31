На Академическом женщина за рулем иномарки сбила ребенка

37-летняя женщина не смогла объяснить, почему поехала на «красный». Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Женщина за рулем Volkswagen Polo проехала красный сигнал светофора и сбила 14-летнего школьника. Как сообщает ГИБДД по Екатеринбургу, инцидент произошел 31 января в 16:05 на улице Краснолесья.

- В результате ДТП 14- летний мальчик с места ДТП, был доставлен ДГКБ № 9, где поставлен диагноз: ушиб правой стопы. Отпущен домой, - рассказали в Госавтоинспекции.

37-летняя женщина не смогла объяснить, почему поехала на «красный». Она имеет стаж вождения девять лет, за это время за нарушение ПДД привлекалась 12 раз, не оплаченных штрафов нет. Результаты освидетельствования показали, что в момент ДТП водитель была трезвая.

Напомним, что в Нижнем Тагиле нерадивый отец решил развлечь своих детей в выходной день весьма опасным способом. Будучи нетрезвым, он сел за руль своей иномарки Hyundai, прицепил к ней с помощью веревки снегокат, на который посадил сына и дочку.