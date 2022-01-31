В Екатеринбурге завершены поиски 84-летнего дедушки

27 января 2022 года вышел из дома и не вернулся. Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге завершились поиски 84-летнего дедушки, который вышел из дома 27 января и не вернулся. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, а 30 января спасатели сообщили о том, что он умер.

В УМВД по городу сообщили «КП-Екатеринбург», что мужчина скончался в больнице, его смерть не несет криминального характера. Проверку по данному факту проводят следователи Следственного комитета по Чкаловскому району.

Напомним, что 29 января машинист грузового поезда на перегоне Билимбай-Подволошная на железнодорожных путях нашел тело 18-летнего Сергея Латушкина. По словам близких он был студентом первого курса УрФУ и активистом студенческого отряда «Наутилус».

Подростка объявили в розыск в день гибели, он вышел из дома и исчез, очевидцы рассказали, что видели последний раз Сергея в микрорайоне Динас.