Конькобежец из Екатеринбурга выиграл бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбургский конькобежец Владимир Семирунний сумел выиграть бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, соревнования юных спортсменов проводятся в австрийском Инсбруке. Уральцу покорилась дистанция на пять тысяч метров, до серебра ему не хватило меньше секунды.

- Как сообщили в спортшколе «Юность», где занимается атлет, Семирунний отличился во второй день соревнований, финишировав с результатом 6 минут 41,793 секунды. А неделей ранее он завоевал бронзу в финальном этапе Кубка мира среди юниоров на дистанции 3000 метров, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что команда по синхронному фигурному катанию, которая представляет екатеринбургскую спортивную школу «Юность», стала 20-кратным чемпионом России. Состязания проводились в Йошкар-Оле и собрали десяток коллективов со всей страны.