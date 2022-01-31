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Спорт31 января 2022 16:30

Конькобежец из Екатеринбурга выиграл бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира

Уральцу Владимиру Семируннему покорилась дистанция на пять тысяч метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбургский конькобежец Владимир Семирунний сумел выиграть бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, соревнования юных спортсменов проводятся в австрийском Инсбруке. Уральцу покорилась дистанция на пять тысяч метров, до серебра ему не хватило меньше секунды.

- Как сообщили в спортшколе «Юность», где занимается атлет, Семирунний отличился во второй день соревнований, финишировав с результатом 6 минут 41,793 секунды. А неделей ранее он завоевал бронзу в финальном этапе Кубка мира среди юниоров на дистанции 3000 метров, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что команда по синхронному фигурному катанию, которая представляет екатеринбургскую спортивную школу «Юность», стала 20-кратным чемпионом России. Состязания проводились в Йошкар-Оле и собрали десяток коллективов со всей страны.

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