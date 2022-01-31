В Нижнем Тагиле новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

в Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 2 738 новых случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксировали новый антирекорд – больше 350 случаев COVID-19 за сутки, по данным Роспотребнадзора на 31 января 2022 года. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 19 975 человек.

Напомним, что в Свердловской области за сутки зарегистрировано еще 2 738 новых случаев коронавируса. Число заболевших с начала пандемии достигло 226 424. Оперативный штаб сообщает о смерти 9 жителей Среднего Урала. Общее число смертей достигло 9 990.

- За сутки госпитализировано 148 человек. Выздоровело - 649 человек, - отмечает оперштаб.

Ранее стало известно, что руководство Свердловской области продлило действие указа, разрешающего барам, кафе и ресторанам работать по ночам, еще на одну неделю, до 3 февраля 2022 года.