Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 15:55

В Екатеринбурге 50 курсантов суворовского училища впервые сделали прививку от коронавирус

Известно, что вакцинацию проходили учащиеся девятого класса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге 50 несовершеннолетних курсантов суворовского училища впервые сделали прививку от коронавируса, известно, что вакцинацию проходили учащиеся девятого класса. Иммунизация прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы.

- Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, вакцинация подростков от COVID-19 началась на прошлой неделе, в Свердловскую область поступили первые 2,4 тысячи доз вакцины «Спутник-М». Она подходит детям в возрасте от 12 до 17 лет. Только в Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на прививку для несовершеннолетних.

0