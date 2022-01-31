В Екатеринбурге 50 курсантов суворовского училища впервые сделали прививку от коронавирус

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге 50 несовершеннолетних курсантов суворовского училища впервые сделали прививку от коронавируса, известно, что вакцинацию проходили учащиеся девятого класса. Иммунизация прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы.

- Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, вакцинация подростков от COVID-19 началась на прошлой неделе, в Свердловскую область поступили первые 2,4 тысячи доз вакцины «Спутник-М». Она подходит детям в возрасте от 12 до 17 лет. Только в Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на прививку для несовершеннолетних.