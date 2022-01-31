В прокуратуре рассказали, на что жалуются уральцы

В прокуратуре Свердловской области рассказали, с какими жалобами к ним приходят уральцы. За год в ведомстве рассмотрели 63 тысячи жалоб, 12 тысяч из них признаны обоснованными.

Чаще всего жители региона жалуются на нарушение трудового законодательства, на нарушения в сфере ЖКХ, исполнительного производства, нарушения прав детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Личные приемы в 40 муниципалитетах в 2021 году посетили больше 20 тысяч граждан, прокуроры и их заместители лично приняли больше 8 тысяч человек. Больше 300 должностных лиц предупредили о недопустимости нарушения закона.