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Общество31 января 2022 15:51

В прокуратуре рассказали, на что жалуются уральцы

За год в ведомстве рассмотрели 63 тысячи обращений жителей Свердловской области
Константин ПУЛОВ
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В прокуратуре Свердловской области рассказали, с какими жалобами к ним приходят уральцы. За год в ведомстве рассмотрели 63 тысячи жалоб, 12 тысяч из них признаны обоснованными.

Чаще всего жители региона жалуются на нарушение трудового законодательства, на нарушения в сфере ЖКХ, исполнительного производства, нарушения прав детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Личные приемы в 40 муниципалитетах в 2021 году посетили больше 20 тысяч граждан, прокуроры и их заместители лично приняли больше 8 тысяч человек. Больше 300 должностных лиц предупредили о недопустимости нарушения закона.

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