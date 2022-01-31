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Общество31 января 2022 15:30

В Екатеринбурге 23-летний иностранный студент лишился денег, переночевав в хостеле

Воришкой оказался 33-летний местный рецидивист
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пострадавший рассказал, что неизвестный списал эти деньги с его банковского счета

Пострадавший рассказал, что неизвестный списал эти деньги с его банковского счета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 23-летний иностранный студент лишился 26 тысяч рулей, остановившись в одном из хостелов города. Пострадавший рассказал, что неизвестный списал эти деньги с его банковского счета. Долго искать преступника не пришлось, им оказался местный 33-летний рецидивист, его уже судили кражу, грабеж и разбой.

- Мужчина пояснил, что находился с потерпевшим в одном хостеле, расположенном на улице Мичурина. Подозреваемый попросил его позвонить, и когда молодой человек передал телефон, то мужчина тут же отправил текст «баланс» на номер банка, после чего ему пришло уведомление о состоянии лицевого счета, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого злоумышленник совершил два перевода, отправив деньги на свой счет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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