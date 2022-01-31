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Общество31 января 2022 15:03

В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина на иномарке

Виталий Зарипов перестал выходить на связь 30 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 40-летнего Виталия Владимировича Зарипова, мужчина уехал из дома 30 января и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормальное телосложение, рыжие волосы, глаза синие, - сообщают добровольцы, занятые поисками.

На момент исчезновения был одет в синюю куртку, серые джинсы, черные туфли и черную шапку. Может передвигаться на машине марки Hyundai IX 35 черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Виталий Зарипов, сообщите любую информацию на горячую линию «ЛизыАлерт» по номеру 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

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