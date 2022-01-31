В Алапаевске 45-летний мужчина поверил мошенникам и потерял полмиллиона рублей

После того, как у него не получилось «вывести» свои накопления, он понял, что его обманули Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алапаевске 45-летний местный житель потерял почти полмиллиона, желая заработать игрой на бирже. Мужчине не повезло, и он нарвался на мошенников. Написав заявление, пострадавший рассказал, что в декабре прошлого года увидел рекламу быстрых заработков.

- С помощью сотового телефона он перешел по указанной ссылке в целях ознакомления с предложенными условиями. Потерпевший уточнил, что личные данные на рекламном сайте не указывались. Чуть позже заявителю поступил вызов с неизвестного ему номера телефона, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Звонивший представился личным куратором, который обещал приличный доход. Сначала пострадавший использовал личные средства, а позже взял кредит. После того, как у него не получилось «вывести» свои накопления, он понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 475 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».