В Кушве мужчина пытался продать на вокзале холодное оружие

Полиция завела на мужчину уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который пытался продать самодельный нож. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

- При задержании мужчина пояснил, что изъятый нож в кожаных ножнах он якобы нашел в августе прошлого года, когда ходил на рыбалку, - говорится в сообщении.

Жителя Кушвы задержали 26 января. Он пытался продать нож за три тысячи рублей на перроне городского железнодорожного вокзала. Согласно экспертному заключению, этот нож относится к холодному оружию.

Полиция завела на мужчину уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее, в ноябре 2021 года, свердловская ФСБ задержала в Нижнем Тагиле 17-летнего подростка, который незаконно торговал оружием. При этом сначала подросток увлекся восстановлением и ремонтом пневматического и страйкбольного оружия. Несовершеннолетний сам участвовал в тактических играх, связанных со стрельбой.