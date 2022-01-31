За выходные в Екатеринбурге остановили 18 пьяных водителей

Еще трое водителей были лишены прав, но находились за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные сотрудники ДПС остановили 18 пьяных водителей. Всего с 28 по 30 января пресекли 62 грубых нарушения ПДД. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- За управление без водительского удостоверения задержано 14 водителей, - говорится в сообщении.

Трое водителей были лишены прав, но находились за рулем. Еще 11 отказались проходить медицинское освидетельствование.

Так, 29 января вечером около дома №17 по улице Академика Бардина сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был 39-летний мужчина. Он отказался проходить тест на опьянение. При этом в 2018 году он уже был лишен прав на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

А 30 января на улице Блюхера возле дома №39 инспекторы остановили автомобиль под управлением 36-летнего мужчины. Он в 2019 году был лишен прав на 36 месяцев за пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В этот раз он вновь отказался проходить тест.