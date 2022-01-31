Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 12:55

За выходные в Екатеринбурге остановили 18 пьяных водителей

Инспекторы пресекли 62 грубых нарушения ПДД
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще трое водителей были лишены прав, но находились за рулем

Еще трое водителей были лишены прав, но находились за рулем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные сотрудники ДПС остановили 18 пьяных водителей. Всего с 28 по 30 января пресекли 62 грубых нарушения ПДД. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- За управление без водительского удостоверения задержано 14 водителей, - говорится в сообщении.

Трое водителей были лишены прав, но находились за рулем. Еще 11 отказались проходить медицинское освидетельствование.

Так, 29 января вечером около дома №17 по улице Академика Бардина сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был 39-летний мужчина. Он отказался проходить тест на опьянение. При этом в 2018 году он уже был лишен прав на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

А 30 января на улице Блюхера возле дома №39 инспекторы остановили автомобиль под управлением 36-летнего мужчины. Он в 2019 году был лишен прав на 36 месяцев за пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В этот раз он вновь отказался проходить тест.

0