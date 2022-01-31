Мэрия уральской столицы разрешила компании «Юность» начать освоение большой площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории промзоны на Втузгородке могут появиться жилые многоэтажки. Мэрия уральской столицы разрешила компании «Юность» начать освоение большой площадки в границах переулка Автоматики, улиц Первомайской, Студенческой и территории Уральского электромеханического завода.

- Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Юность"» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, - говорится в постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым. Документ появился на официальном сайте администрации.

Ранее появилась информация, что «Группа ЛСР» выкупила территорию и комплекс зданий завода Danone в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе застройщика.

- Сделка по приобретению земельного участка в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка действительно завершена, - сообщили там.