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Общество31 января 2022 12:48

В Екатеринбурге на территории промзоны на Втузгородке могут появиться жилые многоэтажки

Застройку площадки будет осуществлять компания «Юность»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мэрия уральской столицы разрешила компании «Юность» начать освоение большой площадки

Мэрия уральской столицы разрешила компании «Юность» начать освоение большой площадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории промзоны на Втузгородке могут появиться жилые многоэтажки. Мэрия уральской столицы разрешила компании «Юность» начать освоение большой площадки в границах переулка Автоматики, улиц Первомайской, Студенческой и территории Уральского электромеханического завода.

- Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Юность"» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, - говорится в постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым. Документ появился на официальном сайте администрации.

Ранее появилась информация, что «Группа ЛСР» выкупила территорию и комплекс зданий завода Danone в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе застройщика.

- Сделка по приобретению земельного участка в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка действительно завершена, - сообщили там.

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