В Екатеринбурге закрывают сеть пиццерий Pizza 911

Фото: сайт объявлений Avito

В Екатеринбурге закрывается сеть пиццерий Pizza 911, все три филиала заведения отдают как готовый бизнес за четыре миллиона рублей. Собственник уверяет, что все рестораны укомплектованы необходимым оборудованием: сюда входят конвейерные печи, холодильные камеры, кофемашины и многое другое.

Также помещения можно взять в аренду на следующих условиях: Московская, 198, 100 квадратных метров, аренда 87 000 рублей/месяц; Татищева, 47А, 130 «квадратов», аренда 104 000 рублей/месяц; а также Кузнецова 2Б, аренда 160 квадратных метров обойдется в 110 000 рублей в месяц, - говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito.

В помещениях сделан свежий ремонт, поэтому собственник уверен, что, благодаря этой покупке, можно сократить затраты на открытие заведения на 80%. Кроме того, можно приобрести один ресторан за полтора миллиона.