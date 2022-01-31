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Общество31 января 2022 12:25

Замгубернатора объяснил, почему уральцы не могут дозвониться до «скорой»

Всему виной паникующие свердловчане, оккупировавшие телефон
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Павел Креков призвал свердловчан успокоиться

Павел Креков призвал свердловчан успокоиться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области не могут дозвониться до скорой помощи, потому что другие паникующие жители региона обращаются туда с ненужными вопросами. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Примерно 40% из них – это те звонки, которые теоретически могли отсутствовать, дав возможность call-центрам и диспетчерам скорой помощи работать с теми, кому необходима помощь. Кто-то любопытствует, кто-то просит совета, у кого-то сыпь на коже появилась, - заявил он.

Креков отметил, что панические настроения не приносят пользу. Он призвал свердловчан успокоиться. По его словам, если у пациента незначительно выраженное или достаточно среднее течение заболевание, то звонить в скорую помощь не нужно. При этом замгубернатора советовал в случае необходимости обращаться в службу 122 или амбулаторное звено.

Креков также рассказал, что сейчас все службы Свердловской области могут принимать около семи тысяч звонков в сутки. В ближайшее время планируется увеличить это количество до тысяч.

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