Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным

Территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вход в Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге снова станет платным. С 1 февраля, чтобы попасть в зеленую зону, горожанам придется отдать 150 рублей или же купить абонемент на месяц, который обойдется в 1750 рублей. При этом время посещения ограничено режимом работы сада.

- Территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения. При этом с 1 мая по 30 сентября включительно за одно посещение нужно будет заплатить 200 рублей, - говорится на официальном сайте Ботанического сада.

Также в пресс-службе зеленой зоны напомнили, что все абонементы приобретенные ранее действительны в течение одного месяца, для их продления необходимо обратиться в кассу. Напомним, подобная инициатива уже вводилась руководством Ботанического сада, однако в мае 2021 года платный вход отменили по решению прокуратуры.