На вокзале Екатеринбурга с поезда сняли пропавшую 17-летнюю школьницу из Тюмени

На имя девушки был приобретен билет до Перми на пассажирский поезд сообщением «Чита–Москва» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга с поезда сняли 17-летнюю школьницу, которая пропала в Тюмени несколькими днями ранее. Мама девушки рассказала, что ее дочь вышла из дома и перестала выходить на связь, на телефонные звонки она не отвечала.

- Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга, разыскивая путешественницу, установили, что на ее имя был приобретен билет до Перми на пассажирский поезд сообщением «Чита–Москва». В 22.40, по прибытии проходящего поезда на железнодорожный вокзал, жительницу Тюмени встретили полицейские, - уточнили в пресс-службе полиции на транспорте по УрФО.

Сама школьница, находясь в дежурной части, рассказала, что уехала из дома без согласия родителей, потому что хотела побывать на концерте гастролирующей в Перми известной шоу-группы. В настоящее время юную беглянку передали законному представителю.