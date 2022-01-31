Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 11:42

На вокзале Екатеринбурга с поезда сняли пропавшую 17-летнюю школьницу из Тюмени

Девушка пыталась попасть на концерт известной группы в Перми
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На имя девушки был приобретен билет до Перми на пассажирский поезд сообщением «Чита–Москва»

На имя девушки был приобретен билет до Перми на пассажирский поезд сообщением «Чита–Москва»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга с поезда сняли 17-летнюю школьницу, которая пропала в Тюмени несколькими днями ранее. Мама девушки рассказала, что ее дочь вышла из дома и перестала выходить на связь, на телефонные звонки она не отвечала.

- Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга, разыскивая путешественницу, установили, что на ее имя был приобретен билет до Перми на пассажирский поезд сообщением «Чита–Москва». В 22.40, по прибытии проходящего поезда на железнодорожный вокзал, жительницу Тюмени встретили полицейские, - уточнили в пресс-службе полиции на транспорте по УрФО.

Сама школьница, находясь в дежурной части, рассказала, что уехала из дома без согласия родителей, потому что хотела побывать на концерте гастролирующей в Перми известной шоу-группы. В настоящее время юную беглянку передали законному представителю.

0