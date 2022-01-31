Прокуратура Нижнего Тагила проведет проверку после жалоб горожан на едкий смог

При этом замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура проведет проверку после жалоб горожан на едкий смог, который завис над городом еще 30 января. Местные жители жалуются на головную боль, тошноту и кашель от резкого химического запаха. При этом замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза.

- К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты подразделения Роспотребнадзора по Свердловской области, Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора. Ими будут отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие в них вредных веществ, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Специалисты ведомства заявили, что при наличии оснований они примут меры реагирования, чтобы восстановить права граждан на благоприятную среду. Ранее синоптики пообещали, что смог на Урале рассеется к вечеру 31 января.