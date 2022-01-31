В Свердловской области в этом году начнут работу вытрезвители

Уже создана рабочая группа, которая займется открытием учреждениях в крупных городах региона, где есть вокзалы Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Свердловской области начнут свою работу вытрезвители, власти считают, что такая мера поможет разгрузить медицинские учреждения. При этом уже создана рабочая группа, которая займется открытием учреждениях в крупных городах региона, где есть вокзалы.

- Мы сейчас определились, что это зона совместной ответственности самих муниципальных образований в договорных отношениях с медицинскими учреждениями и ГУ МВД. Необходимо бороться с пьянством и алкоголизмом, - заявил заместитель губернатора Павел Креков во время пресс-конференции по вопросам социальной политики.

Напомним, в 2020 году государственная дума приняла закон, возвращающий вытрезвители. По задумке, уже с 1 января 2021 года регионы могли создавать их у себя. Но на Среднем Урале вытрезвителей пока не было. Как объяснил Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог УрФО, связано это с тем, что пока не ясно, как именно должны работать эти учреждения.