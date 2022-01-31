В Свердловской области хватает лекарств для больных коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в регионе осложнилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области есть необходимый запас лекарств для больных коронавирусом. На дом больным медикаменты будут доставлять не только участковые врачи, но и бригады скорой помощи, в случае, если вызов бригады соответствует критериям.

- У нас достаточный запас лекарственных средств. Буквально несколько дней назад губернатором принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение лекарств для амбулаторных больных. Они сейчас есть в достаточном количестве во всех поликлиниках. Мы сейчас методом выборочного дозвона больным, которые обратились с теми или иными жалобами, проверяем, доставлены ли эти средства на дом, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Во время первого визита медицинского работника домой он должен доставить медикаменты. В случае, если сделан вызов скорой помощи по критериям, по которым вызова скорой помощи осуществляются, бригады скорой помощи с 1 февраля будут иметь тесты и лекарства, если вдруг их нужно будет больному оставить.

Также Павел Креков заявил, что порядка 40% всех звонков в скорую помощь делаются с целью посоветоваться или что-то уточнить. Для таких звонков есть служба «122», а также амбулаторное звено в виде поликлинической службы.

Отметим, что 1 февраля руководство Свердловской области объявит о новых ограничениях в связи с распространением нового штамма – «омикрона».