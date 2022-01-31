Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 10:13

Уральская «Барби» приехала к шаманам, чтобы зарядиться удачей перед поездкой на Байкал

Блогерша Анна Данилова не в первый раз обращается к шаманам
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Instagram-аккаунт annushka_da.

Фото: Instagram-аккаунт annushka_da.

Популярная блогерша из Екатеринбурга Анна Данилова, больше известная как уральская «Барби», прилетела в Санкт-Петербург на обряд к шаману. Анна Данилова обратится к нему, чтобы он провел ей обряд на удачу. Об этом Анна сообщила своим подписчикам в Instagram-аккаунте annushka_da.

- Обряд на очищение от негатива я проходила в ноябре, в Улан-Удэ. Сразу стало легче жить! – написала у себя в Instagram Данилова.

Также зарядиться энергией Данилова планирует перед своей поездкой на Байкал. Блогерша отправится туда 12 февраля, чтобы сменить обстановку и побывать на духовных практиках. Она едет туда в составе группы и желает познакомить участников с красотой природы, национальным колоритом. В настоящий момент Анна планирует рассказывать подписчикам про предстоящие обряды шаманов.

Ранее, блогерша Данилова поддержала поп-певицу из Екатеринбурга Клаву Коку. Исполнительница вызвала негодование подписчиков и звезд поп-сцены после скандальных видеороликов с Ольгой Бузовой. Клава Кока и экс-ведущая телешоу «Дом 2» Ольга Бузова отдыхали вместе в Куршевеле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральская Барби показала шикарные формы во время отдыха на Мальдивах

Анна Данилова ездила в отпуск еще в прошлом году, но до сих пор делится с подписчиками жаркими фото и видео. (Подробнее)

0