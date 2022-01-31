В Югре появится ботанический сад с тропическим лесом за два миллиарда рублей

Ботанический сад построят к 2024 году. Фото: проект aqm.nz

В Югре появится огромный ботанический сад с тропическим лесом, на создание которого потратят два миллиарда рублей. Сад хотят построить в Когалыме.

Ботанический сад «Яранга» возведут рядом со спортивно-культурным комплексом «Галактика». Посетители увидят разнообразие флоры от горных вершин до водоемов тропического леса.

В саду, площадью 20 тысяч квадратных метров, установят аквариум, террариумы и вольеры, куда поселят рептилий, насекомых, амфибий и тропических птиц. Здесь же будут разводить исчезающие виды растений, а также откроют учебный центр повышения квалификации специалистов. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Здание ботанического сада построят в стиле жилищ кочевых северных народов. Жаркий климат воспроизведут при помощи цифровых технологий. Объект откроют для посетителей в 2024 году.