Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость31 января 2022 9:18

В Югре появится ботанический сад с тропическим лесом за два миллиарда рублей

Его построят в Когалыме
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ботанический сад построят к 2024 году. Фото: проект aqm.nz

Ботанический сад построят к 2024 году. Фото: проект aqm.nz

В Югре появится огромный ботанический сад с тропическим лесом, на создание которого потратят два миллиарда рублей. Сад хотят построить в Когалыме.

Ботанический сад «Яранга» возведут рядом со спортивно-культурным комплексом «Галактика». Посетители увидят разнообразие флоры от горных вершин до водоемов тропического леса.

В саду, площадью 20 тысяч квадратных метров, установят аквариум, террариумы и вольеры, куда поселят рептилий, насекомых, амфибий и тропических птиц. Здесь же будут разводить исчезающие виды растений, а также откроют учебный центр повышения квалификации специалистов. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Здание ботанического сада построят в стиле жилищ кочевых северных народов. Жаркий климат воспроизведут при помощи цифровых технологий. Объект откроют для посетителей в 2024 году.

0