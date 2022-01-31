ДТП в Нижнем Тагиле спровоцировало затруднения движения на перекрестке

Из-за аварии движение на перекрестке было затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле утром, 31 января, на перекрестке улиц Карла Маркса и Огаркова столкнулись две иномарки – «Хендай Солярис» и «Рено Колеос». У первого автомобиля повреждена передняя часть, а второй иномарки – задняя. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Из-за ДТП в районе перекрестка наблюдалось затруднение движения. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудники ГИБДД, пока информации о пострадавших нет.

Напомним, что в минувшую субботу на перекрестке улиц Свердлова и Челюскинцев в Екатеринбурге трамвай врезался в легковой автомобиль, зацепив правую переднюю дверь машины. Никто из людей в аварии не пострадал, однако движение на перекрестке было затруднено.