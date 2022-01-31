Школьница выпала с 22 этажа и выжила: врач рассказал, как такое могло случиться

Школьница упала с 22 этажа, но смогла выжить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 22 этажа многоквартирного дома по Загорьевской улице 29 января случайно выпала 14-летняя школьница, которой удалось выжить. По мнению врача-остеопата Александра Евдокимова, на такое разрешение ситуации повлияли несколько факторов.

По словам специалиста, свою роль сыграло состояние опьянения девушки, из-за чего ее тело находилось в расслабленном состоянии, поэтому при падении энергия распределилась более равномерно. Об этом Александр Евдокимов рассказал изданию NEWS.ru.

Еще одним фактором стали возможные препятствия в виде выступов, карнизов, а также большие сугробы, на которые упала школьница.

Сейчас за девушкой ведут наблюдение медики. Падение мог спровоцировать приступ. У пострадавшей врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, сотрясение головного мозга и ссадины с ушибами.