Уралец перевел мошенникам 348 тысяч рублей, подаренные на свадьбу

Полиция завела по уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде 20-летний молодой человек доверился мошенникам и перевел им 348 тысяч рублей. Эти деньги ему с супругой на свадьбу, сообщает МО МВД России «Тавдинский».

29 января уральцу позвонили с московского номера. Звонивший представился сотрудником головного офиса банк и заявил, что с карты тавдинца неизвестные пытаются перевести деньги. Молодой человек сообщил, что не совершал перевод. Тогда лжесотрудник кредитной организации сказал, что данное действие нужно отменить. Для этого уральцу якобы должны были позвонить из службы безопасности банка.

- Действительно, через некоторое время на телефон потерпевшего поступил звонок, девушка представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для отмены перевода необходимо подключить дополнительную услугу, для этого требуется код из смс-сообщения, - говорится в сообщении полиции.

Уралец продиктовал цифры. Затем ему пришел еще один код, который он озвучил собеседнице. После разговора молодой человек внимательно прочитал сообщения и увидел, что с его карты совершен перевод на 98 тысяч рублей.

Девушка перезвонила снова и сообщила, что списание показывает действия мошенников. Затем она убедила тавдинца, что оставшиеся у него деньги нужно перевести на безопасные счета. Потерпевший согласился и перевел 250 тысяч рублей на продиктованный ему телефон.

Лжесотрудница службы безопасности банка обещала, что все деньги вернутся на карту после ее перевыпуска. После разговора молодой человек стал просматривать операции по карте и увидел, что деньги переведены на счет физического лица. Тогда тавдинец понял, что его обманули. Полиция завела по уголовное дело.