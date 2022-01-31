Стало известно, сколько денег вынесли грабители из банка на Уралмаше

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате ограбления отделения банка на проспекте Космонавтов было похищено 1 556 660 рублей. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник, знакомый с ходом расследования преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Задержать грабителей по «горячим следам» сыщикам уголовного розыска не удалось.

- По словам кассиров, около 15:20 в отделение зашли двое мужчин. Они стали угрожать пистолетами, на них были черные медицинские маски. Отделение банка оборудовано видеонаблюдением, записи с камер изучают. Также на месте преступления найдены частицы ДНК предполагаемых грабителей, - сообщил источник «Комсомольской правды».

Ранее в полиции отмечали, что в результате ограбления никто не пострадал.