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Происшествия31 января 2022 7:34

Стало известно, сколько денег вынесли грабители из банка на Уралмаше

Мужчины в черных масках угрожали кассирам пистолетами
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Полиция возбудила уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате ограбления отделения банка на проспекте Космонавтов было похищено 1 556 660 рублей. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник, знакомый с ходом расследования преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Задержать грабителей по «горячим следам» сыщикам уголовного розыска не удалось.

- По словам кассиров, около 15:20 в отделение зашли двое мужчин. Они стали угрожать пистолетами, на них были черные медицинские маски. Отделение банка оборудовано видеонаблюдением, записи с камер изучают. Также на месте преступления найдены частицы ДНК предполагаемых грабителей, - сообщил источник «Комсомольской правды».

Ранее в полиции отмечали, что в результате ограбления никто не пострадал.

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