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Недвижимость31 января 2022 7:25

На Эльмаше затопило парковку возле нового ЖК

Автомобили оказались посреди большой лужи
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На мест ЧП работает бригада "Водоканала"

На мест ЧП работает бригада "Водоканала"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 31 января, из-за серьезной коммунальной аварии затопило парковку возле нового ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше в Екатеринбурге.

Уличная парковка расположена у дома №108а по проспекту Космонавтов недалеко от торгового центра ТЦ Veer Mall. Большая лужа образовалась прямо на площадке у дома, а автомобили оказались посреди лужи, часть машин колесами вмерзла в лед. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На место ЧП оперативно прибыли бригада ЕМУП «Водоканал». Сейчас специалисты устраняют последствия аварии, а также выясняют ее причину.

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