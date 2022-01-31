На Эльмаше затопило парковку возле нового ЖК

На мест ЧП работает бригада "Водоканала" Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 31 января, из-за серьезной коммунальной аварии затопило парковку возле нового ЖК «Изумрудный бор» на Эльмаше в Екатеринбурге.

Уличная парковка расположена у дома №108а по проспекту Космонавтов недалеко от торгового центра ТЦ Veer Mall. Большая лужа образовалась прямо на площадке у дома, а автомобили оказались посреди лужи, часть машин колесами вмерзла в лед. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На место ЧП оперативно прибыли бригада ЕМУП «Водоканал». Сейчас специалисты устраняют последствия аварии, а также выясняют ее причину.