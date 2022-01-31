Жила в приемной семье: в уральской глубинке покончила с собой 13-летняя школьница

Полиция изучит записную книжку девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Русская Тавра Красноуфимского района покончила с собой 13-летняя школьница. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Известно, что девочка вместе со старшим братом воспитывалась в приемной семье. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- В общей сложности у опекунов шесть детей. Не работают, но и на учете в полиции не состоят. 29 января девочка отпросилась погулять и около 21:00 ее нашел 15-летний брат. Записки при ней не нашли. Опекунов уже опросили, скандалов в семье не было. Возможно, что-то найдут при изучении записной книжки, - рассказал источник «Комсомольской правды».

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге свела счеты с жизнью 17-летняя студентка. Ее тело нашли соседки по общежитию.