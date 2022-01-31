В Свердловской области переработали больше 5 тысяч новогодних елок

Деревья забирали с 850 контейнерных площадок области. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В Свердловской области переработали больше пяти тысяч новогодних елок. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- Собранные деревья измельчили с помощью специальной дробильной установки на полигонах ТКО в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Полученную щепу будут использовать как инертный материал для технологических нужд предприятия, - говорится в сообщении.

Для сбора елок с 15 по 25 января выделили отдельные машины. Деревья забирали с 850 контейнерных площадок в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Сысерти, Арамили и Каменске-Уральском.

Переработка елок позволяет снизить нагрузку на полигоны. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Исполнительный директор ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин отметил, что переработка елок позволяет снизить нагрузку на полигоны. Также он добавил, что в следующий новогодний сезон предприятие планирует продолжить собирать и перерабатывать елки.

Помимо этого, ЕМУП «Спецавтобаза» в 2022 году организовало специальные пункты сбора елей в Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамили. Туда уральцы принесли больше 200 деревьев.