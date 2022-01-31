На Урале пенсионеры пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления в аварийной «двухэтажке»

Фото: скриншот видео.

В Асбесте жители аварийного дома на улице Пионерская № 6 вынуждены мерзнуть в квартирах. В «двухэтажке» имеются проблемы с подачей горячей воды и отоплением. Расселение ветхого дома было запланировано в этом году, однако чиновники перенесли его по документам на 2024. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказала депутат городской думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова.

- У нас нет тепла в квартире. Не только в моей, а в нескольких вообще. Семнадцать градусов тепла в квартире. Когда это кончится? Воды горячей нет, бежит тоненькой струйкой. На нас плюют, нам хамят и никто к нам не идет, - рассказывает в видеообращении жительница Рима Лаптева.

Также, в аварийном доме был проведен капитальный ремонт, который возмутил жителей, так как они считают его нецелесообразным. Они неоднократно обращались в администрацию города, а также в прокуратуру с просьбой о расселении.

Также пенсионеры пожаловались, на то, что их придомовую территорию не убирают уже три года. Теперь жители дома на Пионерской № 6 хотят добиться расселения из аварийного дома через суд.

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