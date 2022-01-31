Женщину после взрыва на заводе в Реже доставили на вертолете в Екатеринбург

На месте ЧП погиб человек, еще шесть - пострадали. Фото: очевидцы

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на заводе в Реже, где в пятницу взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Тогда на месте трагедии один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Два человека после осмотра врачами были отпущены домой, остальные остаются на лечении в больнице.

- 29 января женщину 1954 года рождения, которая была прооперирована, в тяжелом состоянии вертолетом Центра медицины катастроф доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. – Остальные пациенты находятся в стабильном состоянии, получают лечение: один - хирургическом отделении, двое – в травматологическом отделении.

Напомним, что 28 января на заводе по утилизации боеприпасов ООО «Гефест-М» сдетонировал боеприпас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в Реже один человек погиб, шесть – пострадали. Снаряд нашли во время ремонтных работ (подробнее)