Двум сестрам из Алапаевска дали реальные сроки за неуплату алиментов

У каждой из сестер по двое детей. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Алапаевске вынесли приговор двум сестрам 40-летней Светлане и 43-летней Ольге за неуплату алиментов. Обеим женщинам дали реальные сроки, сообщает ГУФССП по Свердловской области.

У Ольги двое детей – 17-летний сын и 15-летняя дочь. Она лишена родительских прав. Детей воспитывает бабушка. В районное отделение судебных поступил исполнительный документ о взыскании алиментов в размере одной третьей от заработка Ольги. Однако женщина отказалась платить алименты и помогать детям. Накопленная ей задолженность достигла 1,3 миллиона рублей.

Судебные приставы привлекли ее к административной ответственности. Суд назначил ей 100 часов обязательных работ. После этого ее приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Однако Ольга уклонялась от наказания и ей заменили работы на 3 месяца и 10 дней лишения свободы.

Также судебным приставам поступил документ о взыскании алиментов в размере одной четвертой и одной шестой заработка сестры Ольги – Светланы. Она задолжала 1,7 миллиона рублей алиментов на 12-летнюю дочь и 8-летнего сына. Женщину привлекли к административной ответственности с отбыванием 100 часов обязательных работ. Однако Светлана не исправилась, и ее привлекли к уголовной ответственности. Суд приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.