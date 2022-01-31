В Екатеринбурге оштрафовали компанию, кормившую школьников просроченными продуктами

Нарушения обнаружили в школах №48 и 171. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры города заинтересовались ситуацией, которая сложилась с питанием детей в двух школах - №48 и 171. Их столовые обслуживаются одной компанией, в работе которой надзорное ведомство нашло нарушения.

- По результатам проверки прокуратура выявила нарушения при организации питания школьников, а именно отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности, не поддерживаются процедуры содержания технологического инвентаря, используемого в процессе производства, то есть обнаружены остатки пищевых продуктов - овощей, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

За это суд оштрафовал заведующих производством на три тысяч рублей. В прокуратуре уточняют, что к настоящему моменту нарушения уже устранены.