Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 5:23

В Березовском росгвардейцы задержали рецидивиста, укравшего 21 смартфон

Его вычислили среди пешеходов по приметам, описанным очевидцами
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее злоумышленник был неоднократно судим.

Ранее злоумышленник был неоднократно судим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь Росгвардии понадобилось накануне вечером в Березовском на улице Театральной. Там кто-то проник в магазин электроники и украл 21 смартфон. Свидетели видели злоумышленника и описали его внешность правоохранителям. Вскоре росгвардейцы, патрулировавшие улицы неподалеку, нашли подозреваемого по приметам.

- Возле дома на улице Анучина патрульные обнаружили и задержали подозрительного пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым, - уточняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Он был доставлен в полицию для выяснения личности и проверки на причастность к совершению данного преступления.

Уже в дежурной части при понятых у него нашли похищенные телефоны. Товара он украл на сумму больше 140 тысяч рублей. Злоумышленнику 31 год. Ранее он уже был судим за кражи, грабеж, угон и мошенничество.

0