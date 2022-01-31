В Березовском росгвардейцы задержали рецидивиста, укравшего 21 смартфон

Ранее злоумышленник был неоднократно судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь Росгвардии понадобилось накануне вечером в Березовском на улице Театральной. Там кто-то проник в магазин электроники и украл 21 смартфон. Свидетели видели злоумышленника и описали его внешность правоохранителям. Вскоре росгвардейцы, патрулировавшие улицы неподалеку, нашли подозреваемого по приметам.

- Возле дома на улице Анучина патрульные обнаружили и задержали подозрительного пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым, - уточняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Он был доставлен в полицию для выяснения личности и проверки на причастность к совершению данного преступления.

Уже в дежурной части при понятых у него нашли похищенные телефоны. Товара он украл на сумму больше 140 тысяч рублей. Злоумышленнику 31 год. Ранее он уже был судим за кражи, грабеж, угон и мошенничество.