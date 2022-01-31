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Общество31 января 2022 5:03

Свердловский губернатор пригласил любителей промышленного туризма в гости

Евгений Куйвашев назвал туризм по промышленным предприятиям визитной карточкой региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Для туристов открыт Сысертский фарфоровый завод

Для туристов открыт Сысертский фарфоровый завод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил в регион на экскурсии любителей промышленного туризма и рассказал, какие именно объекты можно посетить. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

- В разной степени сохранности в нашем регионе сейчас около 200 памятников индустриального наследия, а работающих промышленных предприятия – никак не меньше 12 тысяч, - пишет Евгений Куйвашев.

По его словам, промышленный туризм в Свердловской области – это отличная возможность выбрать профессию молодому поколению.

В качестве примеров интересных объектов для промтуризма губернатор привел Сысертский фарфоровый завод, где можно самому расписать сервиз, завод по выпуску колоколов «Пятков и Ко» в Каменске-Уральском, завод по добыче хризолита «Ураласбест», а также индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», который работает для гостей в Нижнем Тагиле с мая по сентябрь.

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