Свердловский губернатор пригласил любителей промышленного туризма в гости

Для туристов открыт Сысертский фарфоровый завод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил в регион на экскурсии любителей промышленного туризма и рассказал, какие именно объекты можно посетить. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

- В разной степени сохранности в нашем регионе сейчас около 200 памятников индустриального наследия, а работающих промышленных предприятия – никак не меньше 12 тысяч, - пишет Евгений Куйвашев.

По его словам, промышленный туризм в Свердловской области – это отличная возможность выбрать профессию молодому поколению.

В качестве примеров интересных объектов для промтуризма губернатор привел Сысертский фарфоровый завод, где можно самому расписать сервиз, завод по выпуску колоколов «Пятков и Ко» в Каменске-Уральском, завод по добыче хризолита «Ураласбест», а также индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», который работает для гостей в Нижнем Тагиле с мая по сентябрь.