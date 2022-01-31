Для строительства трамвайной ветки в Академический привлекут частные средства

Строительство трамвайной ветки в Академический уже началось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайная линия из центра Екатеринбурга в район Академический будет построена с привлечением частных средств. Этот объект попал в список проектов, которые реализуют по концессионным соглашениям, то есть на принципах государственно-частного партнерства. Стоимость проекта составит более 15 миллиардов рублей.

В перечень, который утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, также попало здание школы на 1,5 тысячи мест, которую возведут на улице Рощинской в Чкаловском районе. Примерная стоимость этого проекта 2,25 миллиарда рублей. Сейчас проектная документация проекта школы проходит государственную экспертизу.

Также по концессии построят две ледовых арены с бассейнами на улицах Тенистой – Суходольской и в микрорайоне Солнечный. Общая стоимость 1,7 миллиарда рублей.

31 миллион рублей будет потрачен на гостевой центр в природно-историческом парке «Палкино», где организуют музей и склад инвентаря для спортсменов и туристов.

Кроме этого, в списке значится реконструкция детского лагеря имени Аркадия Гайдара, где появятся новый клуб и медицинский блок.