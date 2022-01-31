На проспекте Космонавтов ночью сгорело здание офиса продаж

С огнем боролись три пожарных расчета. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в частном секторе на проспекте Космонавтов в 4 часа ночи 31 января поступило тревожное сообщение о пожаре в одном из домов, который оборудован под офис продаж.

На место для борьбы с огнем прибыли 11 спасателей на 3 спецмашинах. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Открытое горение удалось ликвидировать в 5:12 утра, проливку и разбор конструкций пожарные завершили в 6:55. Огонь уничтожил кровлю здания, а также внутреннюю отделку, перегородки и чердак здания офиса продаж. О пострадавших ничего не сообщается.