В Екатеринбурге ледовый городок перед сносом разрисовали граффити

Перед сносом ледовый городок взяли штурмом. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

31 января в Екатеринбурге рабочие приступят к сносу ледового городка на площади 1905 года, после чего на этом месте традиционно откроется парковка.

В выходные перед демонтажем в ледовом городке провели несколько мероприятий. Так, например, для участия в конкурсе «Русские народные сказки», здесь собрались художники из 14 стран.

Гости разрисовали ледовые ограждения городка изображения героев сказок: Царевны-лягушки, Колобка, Руслана и Людмилы и других. Об этом информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

После этого в ледовом городке провели соревнования «Ледовый штурм» по взятию объектов на скорость. В мероприятии приняли участие 58 спортсменов, а также 200 любителей. Завершились соревнования перетягиванием палки двумя спортсменами.