В Североуральске из горящего гаража спасли человека

На место оперативно приехали 8 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Североуральске из горящего гаража на улице Островского огнеборцы спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 30 января в 15:00.

- На площади 50 квадратных повреждена внутренняя отделка и чердачное перекрытие частного гаража, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали 8 человек личного состава и две единицы техники. Они локализовали и ликвидировали пламя в 15:10, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:10.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из горящего дома на улице Больничный городок спасли восемь человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 30 января в 4:12. Информация о пострадавших не поступала.