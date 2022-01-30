Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков показал трогательный подарок от маленькой поклонницы

Ребенок написал звездам письмо, нарисовал рисунки и запечатал все в конверт. Фото: Андрей Рожков Instagram.

Резидент шоу на СТС «Уральские пельмени» Андрей Рожков показал на своей странице в Instagram трогательный подарок от маленькой поклонницы Вари из Челябинска. Ребенок нарисовал звездам рисунки и запечатал все в конверт.

- «Уральские пельмени» - мое любимое шоу, - гласит надпись на одном из вложенных листков А4.

Андрей Рожков также показал рисунки, на котором девочка нарисовала Ксению Корневу, одну из резидентов развлекательной программы и самого получателя письма в очках и со сморщенными бровями.

- Спасибо тебе большое, девочка Варя из города Челябинска, - в заключении сказал шоумен.

Напомним, что юморист рассказал, почему устал от корпоративов, чему учится у Юли Михалковой и, как нестандартно он встретил Новый год.