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Общество30 января 2022 15:24

Екатеринбуржская полиция задержала 12-летнего попрошайку

Он выпрашивал у водителей деньги
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мальчик живет с мамой и двумя сестрами на улице Минометчиков. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Мальчик живет с мамой и двумя сестрами на улице Минометчиков. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбуржская полиция задержала 12-летнего попрошайку. В районе развязки Халтурина-Техническая 29 января мальчик выпрашивал у водителей деньги.

Мальчик живет с мамой и двумя сестрами на улице Минометчиков. У всех есть российской гражданство. До передачи законному представителю мальчик был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудниками полиции на маму несовершеннолетнего был составлен административный протокол.

Напомним, что в Екатеринбурге напротив дома № 27 на улице Технической прямо на проезжей части полицейские задержали четверых детей-попрошаек. Они тоже подходили к автомобилям и просили у водителей деньги.

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