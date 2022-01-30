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Общество30 января 2022 13:24

В Екатеринбурге на Шейнкмана ввели реверсивное движение

Режим действует с 6:00 до 15:00
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Власти установили электронные знаки переменной информации.

Власти установили электронные знаки переменной информации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана на участке от Радищева до Малышева ввели реверсивное движение. По данным Департамента информационной политики города, режим действует только с 6:00 до 15:00, в остальное время движение двухстороннее.

Для того, чтобы водителям было легче ориентироваться, власти установили электронные знаки переменной информации на перекрёстках Радищева — Шейнкмана и Малышева — Шейнкмана.

Напомним, что в Екатеринбурге поменялась схема движения по улице Горького. Согласно постановлению, подписанному мэром города Алексеем Орловым, меры коснулись участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева.

Также в городе на девять месяцев перекроют движение транспорта по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года.

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